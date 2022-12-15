Güney köy okullarında denetimde bulundu

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, belli bir planlama dahilinde köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, Müdür Yardımcısı Serdal Salık’la birlikte Oruçbeyli İlkokulu, Akşar Genç Osman İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Nişantaşı İlkokulu ve Anaokulunu ziyaret etti. Okullardaki birimleri ve sınıfları inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında toplantı yaparak öğretmenlerin taleplerini dinledi. Toplantıda ulusal ve yerel projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ziyaret ettiği okullardaki yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.