Gümrükçü’nden ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında kurum tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güne özel Bayburt’ta kamu kurum il müdürlerinin katılımıyla kadına yönelik kamu spotu hazırladıklarını belirten Gümrükçü, radyo programlarının yanı sıra açık alanda kuracakları stantlarla bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Gümrükçü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Bayburt olarak farkındalığı en üst düzeyde sağlamak amacıyla; koordineli ve eşgüdümlü çalıştığımız kurumların il müdürleri ve yöneticilerinin katılımlarıyla hazırlamış olduğumuz Bayburt Farkında Hashtagi(#BayburtFarkında)ile yayınlayacağımız bir kamu spotu hazırladık.

Akabinde farkındalık ve duyarlılığı oluşturmak için “Milli Birlik Ruhuyla” kadına yönelik şiddete hep birlikte hayır demek için çeşitli etkinliklere ek olarak radyo programı ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğimiz farkındalık çalışmalarımızla kamusal alanlarda stant kurulacağı ve kadına yönelik şiddet kapsamında afiş ve broşür dağıtımlarımız devam etmektedir.

Yine aynı gaye ile spor müsabakalarında sporcuların sahaya çıktığı bir pankartla farkındalığı artırmaya devam ediyoruz. Kadının ailedeki ve toplumdaki önemine vurgu yaparak başlatmış olduğumuz bu farkındalık etkinliklerinde; amacımız 25 Kasımı vesile ederek “Mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplum için kadına şiddete karşı Bayburt ili olarak hep beraber mücadele ettiğimizi göstermek istiyoruz.”