Gökyüzünün yıldızları Bayburt semalarında

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri dahilinde Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kent merkezi üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Saray Bahçesi, Bayburt Kalesi ile Şehit Osman Tepesi’ne toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve vatandaşların, Saray Bahçesi Kent Meydanından takip ettiği gösteride, uçak pilotu Hv. Plt. Bnb. Murat Bakıcı tarafından yapılan akrobasi hareketleri, yoğun ilgi gördü.

Yaptıkları akrobasi hareketleriyle Bayburt semalarını renklendiren SOLOTÜRK ekibi, gösterinin ardından Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim, Uçuş Emniyet Subayı Hv. Plt. Bnb. Emre Mert, Halkla İlişkiler Subayı Üstğm. Alper Şen ve Sosyal Medya Uzmanı Emrah Aslantepe’ye, nefesleri kesen gösteri için teşekkür etti.

SOLOTÜRK ekibi de misafirperverliğinden ve Bayburt halkının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Vali Cüneyt Epcim’e şükranlarını ilettiler.