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Giysilerimiz çöp olmasın

Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ dahilinde kent genelindeki farklı noktalara “Kullanılmış Giysi/Tekstil Kumbarası” yerleştirildi.

BAYBURT 22.08.2022, 09:21
Giysilerimiz çöp olmasın

Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ dahilinde kent genelindeki farklı noktalara “Kullanılmış Giysi/Tekstil Kumbarası” yerleştirildi.

Vatandaşların bu kumbaralara; kullanımları sonrası artık ihtiyaç duymadıkları veya kullanılamayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabılarını, çanta ve benzeri tekstil ürünlerini atabilecekleri belirtildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “El ele vererek daha güzel, yaşanabilir bir çevre oluşturma bilincine hep birlikte ulaşacağız. Hedefimiz daha yaşanılabilir bir çevre” dedi.

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