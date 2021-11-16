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Genç Osman Mahallesinde kentsel dönüşüm uzlaşı görüşmeleri başlıyor

2004 yılından bu tarafa yapımı planlanan Genç Osman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek adına yoğun bir çaba sarf eden belediye hak sahipleri ile TOKİ yetkililerini buluşturuyor.

BAYBURT 16.11.2021, 08:31
Genç Osman Mahallesinde kentsel dönüşüm uzlaşı görüşmeleri başlıyor

2004 yılından bu tarafa yapımı planlanan Genç Osman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek adına yoğun bir çaba sarf eden belediye hak sahipleri ile TOKİ yetkililerini buluşturuyor.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal ile beraber, 16 yıldır sorunları çözülemeyen proje için birçok kez TOKİ Başkanı, TOKİ Başkan Yardımcıları, projeyle ilgilenen TOKİ yetkilileri, Bayburt’taki hak sahipleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerde bulunarak süreci hak sahiplerinin lehine olabilecek şekilde hızlandırdılar.

Görüşmeler neticesinde Genç Osman Mahallesi’ndeki toplam 148 dönümlük kentsel dönüşüm alanında TOKİ ye ait 72 dönümlük kısımda ihale çalışmaları başlayacak olup hak sahiplerine ait olan 76 dönümlük kısım için ise TOKİ yetkilileri ile 17 Kasım - 31 Aralık tarihleri arasında uzlaşma görüşmeleri başlayacak.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek görüşmeler ile alakalı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 16 yıldır çözülemeyen bir sorunu çözmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “Genç Osman Mahallemiz için planlanan ve ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan kentsel dönüşüm projesinde, Valimiz Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Fetani Battal ile beraber yürüttüğümüz görüşmelerin ardından mutlu sona çok yakınız. Hak sahiplerimiz ile TOKİ yetkilileri arasında uzlaşma görüşmelerimiz 17 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında belediyemiz meclis toplantı salonunda gerçekleşecek. İnşallah görüşmeler olumlu sonuçlanınca da Genç Osman Mahallemiz Bayburt’umuzun modern kent kimliğine yakışır bir hal alacak. Ben bir kez daha bu görüşmelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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