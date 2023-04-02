Genç kızlar bilek güreşinde Türkiye finallerinde

Bayburtlu sporcular genç kızlar bilek güreşinde Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Ardahan’da yapılan bilek güreşi müsabakalarında Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Melisa Okumuş 55 kiloda sağ ve sol bölge 1.si, Rümeysa Güçlü 45 kiloda sağ kol bölge 1.si sol kol bölge 2.si, Hacer Zengin de 60 kiloda sol kol bölge 1.si olarak Türkiye finallerinde Bayburt’u temsil etmeye hak kazanırken Hacer Zengin 60 kiloda, Nursena Okumuş ise 50 kiloda sağ kol bölge 3.sü oldu.