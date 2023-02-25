Geleceğin “Teknoloji Yıldızları”, Bayburt’ta parlayacak

Bayburt’ta genç yetenekleri keşfetmek amacıyla kurulan Deneyap Atölyelerinde eğitim alan öğrencileri tasarlamaya ve üretmeye devam ediyor.

Bayburt’ta gençlerin teknolojiye olan merakının giderilmesi için Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Deneyap Atölyesinde öğrenciler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmak ve ilgiyi artırmak amacıyla uzman eğitmenler tarafından farklı atölyelerde eğitimlerin verildiği Deneyap Atölyeleri öğrencileri tasarlamaya ve üretmeye hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ediyor. Öğrencilerin, uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların müşahhaslaştırılması, dokunarak ve deneyerek kendi başlarına ortaya koydukları projeler görenlerin ilgisini çekiyor.