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"Geçmişten geleceğe" temasıyla Türkiye Dokuma Atlası Projesinin ilk sahne gösterimi yapıldı

Anadolu’nun geleneksel dokumalarının aslına uygun modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması, binlerce yıllık dokuma kültürünün araştırılarak verilerin tek bir kaynakta toplanması, geleneksel dokumaların il bazında incelenmesi ve teknik yönden detaylandırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin de paydaşı olduğu "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında "Geçmişten Geleceğe" temasıyla Türkiye Dokuma Atlası ilk sahne gösterimi gerçekleştirildi.

BAYBURT 13.01.2022, 10:54
"Geçmişten geleceğe" temasıyla Türkiye Dokuma Atlası Projesinin ilk sahne gösterimi yapıldı

Anadolu’nun geleneksel dokumalarının aslına uygun modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması, binlerce yıllık dokuma kültürünün araştırılarak verilerin tek bir kaynakta toplanması, geleneksel dokumaların il bazında incelenmesi ve teknik yönden detaylandırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin de paydaşı olduğu "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında "Geçmişten Geleceğe" temasıyla Türkiye Dokuma Atlası ilk sahne gösterimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan gösterime davetli olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Beyza Uçurum ile birlikte katıldı.

Programda tiyatral bir gösteriyle geleneksel dokumalar, günün farklı zamanlarında kullanıma ilişkin tasarlanmış kıyafetler ve ev tekstil örnekleri, 99 ülkeden büyükelçiler ve eşleri ile maslahatgüzarlar ve büyükelçilik temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Sahnede Arzu Kaprol, Dilek Hanif, Aslı Filinta, Ece Ege, Gül Ağış, Nedret Taciroğlu, Simay Bülbül, Tuvana Büyükçınar gibi ünlü tasarımcılar ile Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünden tasarımcıların Türkiye coğrafyasındaki yüzyıllık dokumalardan tasarladığı kıyafetler yer aldı.

"Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında; koyun yününden yapılan ve kimyasal madde içermeyen sağlıklı olması yönüyle tercih edilen el emeği olan ve şehrimize özgü nakışlarıyla süslenerek tezgahlarda dokunan geleneksel ve kıymetli bir kumaşımız olan “ehram” Türkiye Dokuma Atlası sahnesinde sergilendi. Sergide ayrıca Antep kutnu, Ankara sofu, şal şapik, beledi gibi dokumalardan hazırlanan örnekler de yer aldı.

Programa; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer ile Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Serdar Çam ve Özgül Özkan Yavuz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Tekstil ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, BM Ankara Temsilciliği Daire Başkanı Tom Delrue, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, yabancı misyon şefleri ve eşleri ile diğer ilgililer katıldı.

Programa katılan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi yaklaşık iki ay önce Anadolu’nun geleneksel dokumalarının aslına uygun modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması, binlerce yıllık dokuma kültürünün araştırılarak verilerin tek bir kaynakta toplanması, geleneksel dokumaların il bazında incelenmesi ve teknik yönden detaylandırılması amacıyla bir proje başlatmıştı. Bayburt’tan da geleneksel dokuma örneğimiz olan çok sayıda ‘Ehram’ göndererek bu projeye dâhil olduk. Türkiye’nin en çok tanınmış desinatör ve modacıları ehramdan elbise tasarladılar. "Geçmişten Geleceğe" temasıyla Türkiye Dokuma Atlası ilk sahne gösterimi gerçekleştirildi. Programda tiyatral bir gösteriyle geleneksel dokumalar, günün farklı zamanlarında kullanıma ilişkin tasarlanmış kıyafetler ve ev tekstil örnekleri ve şehrimize özgü nakışlarıyla geleneksel dokumamız olan ehram, 99 ülkeden büyükelçiler ve eşleri ile maslahatgüzarlar ve büyükelçilik temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Katılımcılar gösterilere büyük bir ilgi gösterdi. Biz de Bayburt Belediyesi olarak programda yerimizi aldık. Biz de bu proje kapsamında Aile Yaşam Merkezi’mizde tezgâhlar kurarak daha farklı boyutlarda geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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