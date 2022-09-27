Gazeteci - Yazar Osman Okutmuş vefatının 30. yılında dualarla anıldı

Bayburt’un köklü gazetesi Bayburt Postasının kurucusu ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı Gazeteci-Yazar Osman Okutmuş, vefatının 30. yılında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin de katıldığı törenle mezarı başında dualarla anıldı.

Daha sonra Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen törende konuşan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyesi Belediye Başkanı Pekmezci, “Osman abi ile Bayburt’un her konusunu beraber konuştuğumuz, paylaştığımız zamanlar çok oldu. 1991’den sonraki dönemde cemiyeti kurduktan sonra o yönetim kurulu başkanı olmuştu ben de genel sekreterlik görevini yapıyordum. Beş altı arkadaştık, Sadık Bey, ben, İsmail Şimşek, Recep Akkan, Recep Kutlu. Osman abinin hep hayalinde Bayburt’un farklı boyutlarıyla cemiyetin kurulması yönünde düşünceleri vardı ama o gün sayı olarak fazla değildik. Sayımız bir elin parmakları kadardı. Ve onun o arzusunu sonradan kendi aramızda konuşup ona götürdüğümüz zaman gerçekten çok büyük mutluluk duymuştu. Artık o tarihten itibaren de sürekli iç içe olmuştuk. Osman abi milli hasletleri çok yüksek seviyede olan bir insandı. Gazetesindeki bütün yazılara baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Bugün Bayburt Postasının arşivi, Bayburt’un aslında belleğidir. Siz eğer Bayburt ile ilgili bir araştırma veya herhangi bir konuda arzunuz olursa Bayburt Postası şuanda en güzel şekilde sizlerin duygularınıza düşüncelerinize cevap verecek kapasitede bir gazetedir.” diye konuştu.

Osman Okutmuş’un hayatının her anında hep Bayburt için çaba sarf ettiğini belirten Başkan Pekmezci, “Gazeteciliğin ötesinde sosyal alanda, birçok derneğin kuruluş aşamasında, sportif ve kültürel manada hepsinde muhakkak Osman abinin bir yeri ve kurucu bir vasfı vardı. Akla gelen her türlü faaliyetin içinde muhakkak vardı. Hep kurucu başkan olarak devreye girmiştir. Bunu yıllar boyunca da yapmıştır. Hep memleket için bir şeyler yapmanın gayreti içinde olmuştur. Aradan geçen yıllar boyunca üçüncü kuşak nesil Bayburt Postası’nı bugünlere taşıdı. Bugünde torunları onun geride bıraktığını devam ettiriyorlar. İnşallah uzun sürede bu devam edecek.” ifadelerini kulandı.

Osman Okutmuş’u çok eskiden beri tanığını söyleyen Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi Sadık Yavuz ise, “Hacımı ben çok eskiden tanırım. Hem komşuluğumuzdan dolayı hem de gazetecilik mesleğinden tanırım. Kendileri 1950’li yılarda Bayburt Postasını kurdular. O dönemlerde bölge medyası ve ulusal medya Bayburt’taki haberlere pek yer vermezdi. Bayburt ile ilgili haberleri genellikle Bayburt Postasından öğrenirdik. O dönemlerde Osman Okutmuş Dede Korkutları, 21 Şubatları sportif faaliyetlerin tümünü içeren haberler yaparlardı. Osman Okutmuş sadece bu konuda değil, yine Bayburt’ta siyasi alanda, dernekçilikte ve tüm kuruluşlarda yer alan bir abimizdi.” dedi.

Osman Okutmuş’un kurucusu olduğu Bayburt Postası Gazetesi yazarlarından Uygun Ahmet Aker de “Hacı Osman Okutmuş’a öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz. Kendisiyle tanışmamız 1987 yılında eczanemizi kendilerinin matbaasının yanına taşıdıktan sonra oldu. Zaman zaman ziyaretine giderdik. Anlattıklarından ve sohbetinden çok mutlu olurduk. Sadece Bayburt ile ilgili olarak değil, Türkiye’nin genel durumu ile ilgili güzel tespitleri ve sohbetleri olurdu. Kendisi yaşça bizden çok büyük olmasına rağmen bizimle arkadaş gibiydi ve çok olgundu.” diye konuştu.

Programlara, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Kamu-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bahattin Yöney, Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) Başkanı Fatih Dündar, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanları Sadık Yavuz ve Yaşar Yıldız, cemiyet üyeleri ile şehrimizde görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.