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Bakan Koca: "Molnupiravir ile ilgili izin alındı, bazı ülkeler de siparişi şimdiden vermiş oldular. Biz Türkiye olarak yine aynı şekilde vatandaşımızı erken dönemde bu ilaçlarla ücretsiz tanıştırma noktasında kararlıyız."
Bakan Koca: "Yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının 40 bin personel alımına ilişkin, "40 bin personel ile ilgili dağılım yapıldı, yakında kılavuza girer. 40 bin içinde işçi sayısı 10 bin olacak" dedi.
Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
Bayburt’ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
BAYBURT 23.11.2021, 09:24
Bayburt’ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Afet Konutları Sitesinde bulunan apartmanın bitişiğindeki garajda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soğutma çalışması yaptı.
Yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği kaydedildi.