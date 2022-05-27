Fen Lisesinde Prof. Dr. Aziz Sancar II. Matfen Bilim Olimpiyatı sınavı yapıldı

Matematik ve fen bilimlerine ilgisi olan 8.sınıf öğrencilerinin fen liselerini yakından tanımalarını sağlamak, motivasyonlarını artırmak, öğrencileri olimpiyatlara hazırlamak, olimpiyatlar hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerin bu tür organizasyonların genel yapılarını anlamalarına katkı sağlamak amacıyla Bayburt Fen Lisesinde bu yıl 2.si düzenlenen "Prof. Dr. Aziz Sancar Matfen Bilim Olimpiyatı" yapıldı.

Bayburt’ta 10 ortaokuldan üçer öğrencinin katıldığı olimpiyat sonucuna göre dereceye giren öğrenciler için Fen Lisesi Konferans Salonunda "Ödül Töreni" düzenlendi.

Matfen Bilim Olimpiyatı sonucuna göre;

1. Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu,

2. Mehmet Akif Ersoy Ortaolulu,

3. Şehirler Ortaokulu oldu.

Dereceye giren okullara ödüllerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ülkemiz için bir değer olduğunu ve nice Aziz Sancarların yetişmesi için fen liselerinin önemli katkı sunduğunu ifade ederek Prof. Dr. Aziz Sancar Matfen Bilim Olimpiyatı’nı düzenleyen Fen Lisesi öğretmenlerine ve yöneticilerine teşekkür etti.

Matfen Bilim Olimpiyatı sonucuna göre;

1. Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Memiş ve aynı puandaki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Taha Yasin Eren,

2. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Musab Kaan Ünlü,

3. Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğrencisi Bengisu Şimşek oldu.

Okul Müdürü Ali Şahin, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.