Evde eğitim hizmeti alan öğrenci karnesine kavuştu

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle Bayburt’ta 14 bin 579 öğrenci karne heyecanı yaşarken evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler de unutulmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Dursun Yeşil’le birlikte evde eğitim hizmeti alan Bayburt Lisesi 9. sınıf öğrencisini evinde ziyaret ederek karnesini takdim etti. Evde eğitim hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Güney: “Rehberlik Araştırma Merkezimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre evde eğitim alması gereken öğrencileri tespit ettik. Okula erişimi zor olan özel eğitim öğrencilerimiz için görevlendirdiğimiz öğretmenlerimiz, evlerde hizmet vermeye başladı. İlimizde sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan 4 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu yavrularımızdan birinin karnesini almadığını duyunca hemen ona ulaştırmaya karar verdik. Bugün, ekibimle birlikte öğrencimizin karnesini takdim ederek onun ve ailesinin karne sevincine ortak olduk.” dedi.

Evde gerçekleşen törenin ardından öğrenciye kitaplar, çeşitli kırtasiye malzemeleri ve oyun seti hediye edildi.