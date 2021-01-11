Ersen ve Yılmaztürk’ten Bayburtlu valiye ziyaret

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Hidayet Yılmaztürk, Bayburtlu olan Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret ettiler.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Hidayet Yılmaztürk’ü, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız’ın ev sahipliğinde kabul etti. Vali Ayhan, tarımsal alanda yapılacak projeler için her iki şehre başarılar diledi.