Ergene Velimeşe Spor’u 1-0 mağlup eden Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off’ta

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, kendi sahasında Ergene Velimeşe Spor’u 1-0 mağlup ederek Play-Off’a kaldı.

Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanan ve Caner Ak, Mehmet Pekmezci, Şeyhmus Baysal hakem üçlüsünün yönettiği maçta çok sayıda taraftarının desteği ile karşılaşmaya başlayan ev sahibi ekip, 4’üncü dakikada İlker Sayan’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya her iki takımda hızlı başladı. Sarı siyahlı ekibin kalesini yoklayan rakip takım, net gol pozisyonlarını iyi değerlendiremeyen taraf oldu. 60’ncı dakikada sarı siyahlı oyuncu, Tayyib Kanarya topu kaleye gönderdi, top kalecinin kucağında kaldı, skor değişmedi. Kaleci Zülküf Özer’in net gol pozisyonunu dışarı çıkarmasının ardından, tribünlerden Zülküf sesleri yükseldi, bununla birlikte taraftar grupları 69’ncu dakikada, tribünde gösteri yaparak, 69’ncü dakika şovuyla takımlarına destek verdi. 5 dakika uzatma verilen maçta, skor Bayburtspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligi 5. sırada tamamlayan sarı siyahlı ekip, 1. lige çıkmak için önümüzdeki haftalarda Play- Off maçında, rakipleriyle karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmayı tribünden izleyen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Play- Off’a kalma başarısı gösteren takımı maç sonrasında tebrik ederek coşkularına ortak oldular.