En az dane kaybı için hasat sezonu çalışmaları devam ediyor

Üreticilerin en az dane kaybı ile hasat sezonunun tamamlanması için incelemelerde bulunan Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri için temennide bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin en az dane kaybı ile hasat sezonunun tamamlanması için incelemelerde bulunuyor. Teknik personelleri ile her gün sahada çalışmalarda bulunan Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöver denetimlerini gerçekleştirerek çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri için çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, biçerdöverlerde dene kaybını inceleyerek, çiftçilerin daha fazla mahsul elde etmesini sağlıyor.

Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, “İlimizde hububat sezonu başladı dolayısı ile biçerdöverler tarlamızda biçim yapmaktadır. Güneşi ve yağmuru bol bir sezon geçirdik bu mahsule olumlu yansıdı. Lütfen aceleye getirip gece ve hızlı biçim yaptırıp dane kaybına sebebiyet vermeyelim. Biçerdöverlerden göreceğiniz her türlü olumsuzluk için devamlı bizleri arayıp şikayetlerinizi bildire bilirsiniz. Mühendis arkadaşlar devamlı sahada kontrol yapacaklardır. Yolaltı köyümüz çiftçilerinden Osman İpek, Mehmet İpek, Yakup Üzülmez, Ertuğrul İpek, Furkan İpek’le istişare ettik. Bereketli sezon diliyorum” dedi.