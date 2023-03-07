Bayburt’ta Berat Kandilinde dolup taşan camilerde eller depremzedeler için semaya kalktı.

Berat Kandili, Bayburt’ta dualarla idrak edildi. Bayburt Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Eller deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için semaya açıldı.

Zorlu imtihanları geçirdiğimiz ve ülkemizin büyük bir bölgesinde meydana gelen depremlerle acılara ve hüzünlere gark olduğumuz vakitlerde, müminler Allah’tan esenlik ve merhamet niyâzında bulundular. Kılınan yatsı namazıyla gece buluşması sona erdi.

Bayburt’ta Berat Kandili huzurla ve huşu içinde idrak edilirken Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Yakutiye Camii ve Ulu Cami ile tüm mahalle camilerinde namaz çıkışı vatandaşlara mevlit şekeri ikramında bulundu.