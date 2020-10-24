(Düzeltme) TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdarespor: 2- Elazığspor: 0

Bayburt Özel İdarespor, ertleme maçında karşılaştığı Elazığspor’u evine puansız gönderdi. Ligin ilk haftasında takımdaki korona virüs vakalarından dolayı ertelenen Elazığspor maçı bugün Gençosman Stadyumu’nda oynandı.

Saat 14.00’te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın baskılı oyununa sahne oldu. Maçın henüz 2. dakikasında gol fırsatını tepen Elazığpsor, sonraki dakikalarda Bayburt Özel İdarespor’un nadir yakaladığı gol pozisyonunda geçit vermedi. İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın ilk yarıya daha çok ofansif futbolu tercih ettiği maçın ikinci yarısında Bayburt Özel İdarespor aradığı golü 76. dakikada buldu. Mustafa Bedirhan Çelik’in attığı golle 1-0 öne geçen Bayburt İl Özel İdarespor, 90+3 dakikada Mustafa Bedirhan Çelik ile bir gol daha bularak maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Ligde Gençosman’da oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 9’a yükselten Bayburt Özel İdarespor, ligde bir maçı eksik olarak 8. sıraya yükseldi.

Bayburt Özel İdarespor, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü ligin 7. hafta mücadelesinde son sıralardaki Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak.