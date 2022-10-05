Dönemin ilk dersini Rektör Türkmen verdi

2022-2023 akademik yılı açılışını gerçekleştiren Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenciler, ilk derslerini Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’den aldı. Bir Spor Bilimleri Fakültesi geleneğine dönüşen ilk ders töreninin bu yılki konusu Spor Yönetimi oldu.

Geleneksel ilk ders heyecanını paylaştığını söyleyerek söze başlayan Rektör Türkmen, başlangıçların sembolik değerinin yolun geri kalanına ışık tutan bir anlamı olduğuna inandığını belirtti. İlk ders uygulamasının üniversitelerin tarihinde özel bir önemi olduğunu hatırlatan Rektör Türkmen, "İlk dersler, katılan öğrenciler kadar dersi anlatan bilim insanı açısından da bir bellek kurar. Bu bellek, üniversite geleneğinin yeni temsilcilerine kültür aktarmanın yanı sıra bir miras aktarmak için de önemli görev üstlenir. Spor bilimci kimliğimle ifa ettiğim Rektörlük görevi, üniversitemizin bilim mirasını temsil etmesi bakımından Bayburt Üniversitesinin kurumsal değerlerini bu derse benimle birlikte taşımıştır. Bugün, bilimin paydaşlığında yeni bir ufka açılırken, sizlerle birlikte yeni bir tarihe özne olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." dedi.

İlk derste Türkiye’deki Spor Yönetimlerinin gelişimi ve günümüzdeki yapısı hakkında detaylı bilgiler paylaşan Rektör Türkmen, Spor Biliminin faklı disiplinlerle kesişen bir alan olması dolayısıyla Spor bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de eğitim ve öğretim dışındaki etkinliklerde daha etkin biçimde görünür olmalarını arzuladıklarını söyledi.

İnsanların fiziksel egzersiz veya daha basit düzeyde fiziksel aktivite yapmasını gerektiren pek çok nedenin olduğunu söyleyen Rektör Türkmen, öğrencilere ve şehir sakinlerine örnek teşkil etmek açısından Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

Dersin sonunda öğrencilerinin sorularını cevaplayan Rektör Türkmen, öğrencilere bir de müjde verdi. Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolde, ilk defa ilköğretimlerde spor branşı dersleri uygulanmaya başlayacağını, bu dersleri Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından verilmesi kararının alan adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti ve yeni eğitim öğretim yılının bütün öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını diledi.