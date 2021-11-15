Doğu Karadeniz’deki illerde vaka sayıları artarken tek düşen il Bayburt oldu

Sağlık Bakanlığının yayımladığı güncel korona virüs vaka haritasında, Doğu Karadeniz’deki tüm illerde vakalar artarken, azalan tek şehir Bayburt oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaşarak, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu" ifadelerini kullandı.

Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz’deki tüm illerde vaka oranında artış olurken bir tek Bayburt’ta vakaların azaldığı görüldü.

Haritada geçen haftaya kıyasla Giresun’da yüzde 273,00’ten 310,66’ya, Trabzon’da 299,54’ten 334,89’a, Rize’de 216,63’ten 239,29’a, Artvin’de 153,98’den 169,91’e, Gümüşhane’de 154,55’den 164,43’e vaka oranı yükseldi. Doğu Karadeniz’de sadece vaka düşüşü yaşanan Bayburt’ta geçen hafta 79,36 olan vaka sayısı 68,37’ye geriledi.