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Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor

HAVA SICAKLIĞININ MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEĞİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

BAYBURT 30.09.2020, 08:59
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Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, Giresun çevreleri sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların bölgenin sahil kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden orta, öğle saatlerinde kuvvetli esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bayburt’ta 25, Trabzon’da 27, Artvin, Rize ve Gümüşhane’de 28, Giresun’da 24 derece olması öngörülüyor.

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