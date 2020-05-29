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Doğu Karadeniz’de sağanak ve fırtına bekleniliyor

DOĞU KARADENİZ’DE SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİLİYOR

Doğu Karadeniz’de sağanak ve fırtına bekleniliyor

DOĞU KARADENİZ’DE SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİLİYOR

29 Mayıs 2020 Cuma 09:47
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Doğu Karadeniz’de sağanak ve fırtına bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar genellikle güneyli yönlerden, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60km/sa) ve hamleli olarak fırtına (60-80 km/sa ) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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