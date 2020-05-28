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Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

DOĞU KARADENİZ’DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİLİYOR

Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

DOĞU KARADENİZ’DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİLİYOR

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:46
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Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney, kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt’ta 9, Artvin’de 17, Trabzon, Rize ve Giresun’da 13, Gümüşhane’de10 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Bayburt’ta 25, Trabzon, Rize ve Giresun’da 18, Artvin’de 30, Gümüşhane’de 28 derece olması öngörülüyor.

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