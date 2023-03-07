Doç. Dr. Dayı, İran’da Bilim ve Kültür Nişanına layık görüldü

Tebriz Üniversitesinin himayelerinde takdim edilen ve İran’ın en saygın bilim ödülleri arasında yer alan VII. Şehriyar Bilim ve Kültür Nişanı, "İlhanlılar Zamanında Tasavvuf" adlı eseriyle Bayburt Üniversitesini temsil eden Doç. Dr. Özkan Dayı’ya takdim edildi.

Tebriz Üniversitesinin Türk ve İran kültürüne katkı sunan uluslararası saygın eserlere ve yazarlara takdim ettiği geleneksel Şehriyar Bilim ve Kültür Nişanının bu yılki sahipleri arasında yer alan Doç. Dr. Dayı, İran Moğollarındaki Hangâhlar ve Sûfileri incelediği eseriyle kültürlerarası iletişime büyük bir katkı sundu. Ödül töreninde eserinden övgüyle söz edilen Doç. Dr. Dayı’ya, iki kültürün müşterek tarihine yaptığı katkıdan dolayı üniversite komitesinin özel teşekkürleri iletildi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmasına Tebriz Üniversitesine şükranlarını sunarak başlayan Doç. Dr. Dayı, "Bölgenin kadim kültürlerinin tarihi, binlerce yıldır yaşadıkları kenetlenme, özdeşleşme ve etkileşim nedeniyle ortak değerler içerir. Türkçe ve Farsça, iki kültürün ortak paydasında bulunan değerlerin ve motiflerin aktarılmasında üstlendikleri görev itibariyle aynı zamanda müşterek bir bellektir. Her iki kadim dil de binlerce yıllık yaşanmışlığın birikimi olarak bizlere yaşam hakkında kültürel bilgeliği öğretirler. Bu bilgeliğin bir tezahürü olan bu Nişana layık görülmek büyük bir ayrıcalıktır. Temsilcisi olduğum Bayburt Üniversitesi adına teşekkür ederim." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin’in ile birlikte makamında kabul ettiği Doç. Dr. Dayı’ya VII. Şehriyar Bilim ve Kültür Nişanı tebriklerini iletti. Bu Nişanın iki ülkenin müşterek tarihine damga vuran birleştirici başarılar arasında yer alacağını vurgulayan Rektör Türkmen, "Türkiye ve İran’ın diplomatik ilişkilerin ötesinde tarihe dayanan ortak köklerle sürdürdüğü ilişkileri vardır. Bu önemli ilişkilerin gelişmesine katkı sunan Özkan hocamıza ve dekanımıza yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.