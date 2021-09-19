Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzede konser verdi

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde konser verdi.

Bayburt’un Demirözü ilçesinin Beşpınar köyündeki müzede verilen konser renkli görüntülere sahne oldu. Müzede sahne alan Onay, repertuvarında Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin’in yanı sıra Türk bestekar Ahmet Adnan Saygun’un eserlerine yer verdi.

Yaklaşık bir saat süren konserde Onay’ın performansı, izleyiciden alkış aldı.

Anadolu’nun kadim topraklarında, Dede Korkut diyarında dinleyiciyle buluşmanın gurur verici olduğunu dile getiren Onay, "Avrupa’da yılın müzesi ödülünü alan Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin bu eşsiz atmosferinde müziği paylaşmak, dinleyicilerle tek nefes olmak benim için unutulmaz çok büyük bir mutluluk oldu." dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Demirözü Kaymakamımız Betül Büyükkılıç, Köse Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Bayburt Üniversite Rektörü Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, BTSO Başkanı Süleyman Seyhan, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurt, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’ta davetliler arasında yer aldı.