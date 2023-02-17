Depremzedelerin ihtiyaçları kurulan seyyar market ve mağazayla karşılanıyor

Bayburt Valiliğinin başlatmış olduğu yardım kampanyasında, depremzedelerin beslenme, barınma, giyinme ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ve Bayburtlu hayırseverlerin destekleriyle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonuna kurulan seyyar market ve mağazada Bayburt’a gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Gıda, kıyafet, ayakkabı, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, oyuncak, kitap gibi birçok ihtiyaç malzemesini içerisinde bulunduran seyyar marketten depremzedeler İhtiyaçları doğrultusunda istediklerini rahatlıkla alabiliyorlar.

Yaklaşık bin depremzede vatandaşın Bayburt’a geldiğini ve 700 kişinin yardım merkezinden faydalandığını bildiren görevli Arif Köprücü, "İçinde bulunduğumuz merkez, Bayburt Valiliği öncülüğünde, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle depremzedelerimiz için hazırlandı. Şehrimize bin civarında depremzede gelmiş bulunmakta. 700 civarı depremzedemiz de buraya gelerek, burada bulunan ihtiyaç malzemelerinden faydalandı. Merkezimizde gıda malzemeleri, kıyafet, ayakkabı, temizlik ürünleri gibi birçok kalemde çokça ürünlerimiz mevcut. Hazırlıklarımızı yaptık, önümüzdeki hafta şehrimize gelecek olan depremzedelerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Depremde evi yıkılan Ali Seydi Durak isimli depremzede, Malatya’dan Bayburt’a geldiğini, Bayburt’un misafirperverliğinden memnun kaldığını belirterek, "Biz Malatya’dan Bayburt’a geldik, Malatya’da evlerimiz yıkıldı. Allah razı olsun, Bayburtlular çok misafirperverler. Malatya’da görmediğimizi burada gördük diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Bakkala gittim, bakkal benden para almadı. Yağ, çay verdi, küçük bir bakkaldı diye kıyıp alamadım"

Bakkaldan gördüğü sıcak davranış karşısında duygulandığını vurgulayan Durak, bakkaldan aldığı malzemelerin ücretini bakkal işletmecisinin almadığını söyledi. Bakkal sahibinin kendisine çay, yağ verdiğini belirten Durak, küçük esnafa kıyıp alamadığını ifade ederek, "Bakkaldan bir şeyler almaya girdim, kardeşimiz benden para almadı. Çay verdi, yağ verdi sağ olsun ama küçük bir bakkaldı diye kıyıp alamadım. Bayburt’tan Allah bin kere razı olsun, bizim evlerimiz yıkıldı mecbur buraya geldik" sözlerini kullandı.

"Deprem değil, felaketti. Sanki binaların üzerine biri ayağıyla basıp ezmiş gibiydi"

Kahramanmaraş’tan Bayburt’a eşiyle, torunlarıyla, çocuklarıyla gelen bir diğer depremzede vatandaş Salih Topuz, evlerinin depremde yıkıldığını söyleyerek, "Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Yaşayanlara da Allah yardım etsin. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Rabbim düşmana dahi böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Depremin çok büyük olduğunu, "Deprem değil, adeta bir felaketti" sözleriyle anlatan Topuz, "Kahramanmaraş’ta çok büyük felaket oldu. Binalar yıkıldı, birçoğu kullanılamaz hale geldi. Ailemizden, çevremizden, akrabalarımızdan çok kayıplarımız oldu. Çekirdek ailemizde kaybımız yok Allah’a şükür. Keşke diğer kayıplar da olmasaydı. Buraya geldik ama gönlümüz, aklımız hep memleketimizde. Deprem değil, felaketti yaşadığımız. Sanki binaların üzerine biri ayağıyla basıp ezmiş gibiydi, yerle bir oldu binalar. Biz acıların, feryatlarını içerisinden geldik ama aklımız hala orada" şeklinde konuştu.

"Bayburtlular bizi ailesi, kardeşi, çocukları gibi görüyorlar"

Giyim ihtiyacını karşılamak üzere ailecek Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin yolunu tutan Topuz, Bayburt’un soğuk kış günlerinde giyinmek üzerine sadece bir mont aldı. İhtiyacının sadece mont olduğunu söyleyen Topuz, diğer depremzede kardeşlerine de bir şeyler kalması adına hiçbir şey almadığını belirtti. Bayburtluların misafirperverliğinden ve yardımseverliğinden söz eden Topuz, "Giyim ihtiyacımızı karşılıyorlar şu an, sağ olsunlar. Allah’ım vicdanlı, merhametli insanları başımızdan eksik etmesin. Bayburtlular bizleri kardeşi, ailesi, çocukları gibi görüyorlar. Çok memnunuz verilen bu hizmetlerden. İçimiz yanıyor. Yeme, içme düşünmüyoruz. Para, pul, mal mülk düşünmüyoruz. Sadece memleketimiz aklımızda" dedi.

Öte yandan yardım merkezi görevlileri, mutfak malzemesine ihtiyaç olduğunu bildirerek, hayırsever vatandaşlardan tencere, tabak, çatal, bardak gibi mutfak araç gereçlerini Bayburt Mesleki ve Anadolu Lisesi spor salonuna getirmelerini talep ettiler.