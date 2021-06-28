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Demirözü’nde tarla içi ulaşım yollarını açma çalışması devam ediyor

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince tarla içi ulaşım yollarını açma çalışması devam ediyor.

BAYBURT 28.06.2021, 13:52
Demirözü’nde tarla içi ulaşım yollarını açma çalışması devam ediyor

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince tarla içi ulaşım yollarını açma çalışması devam ediyor.

DSİ 22. Bölge ekipleri arazi toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Demirözü ilçesinde yürütülen arazi toplulaştırma ve TİGH projesinde, tarla İçi geliştirme hizmetleri çerçevesinde tarla içi ulaşım yollarını açma çalışması yapıldı. Çalışmanın kısa bir süre sonra tamamlanacağı kaydedildi.
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