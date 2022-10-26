Demirözü’nde kadınlara KADES tanıtıldı

Bayburt’un Demirözü ilçesinde aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddeti en az seviyeye indirmek maksadıyla kadınlara KADES tanıtımı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak” amacıyla KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımda; kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına KADES broşürleri dağıtılarak, uygulamanın tanıtımı ve telefonlara yükletilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.