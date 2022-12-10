Demirözü’nde hatta ilk doğalgaz akışı için tören düzenlendi

Bayburt’un Demirözü ilçesinde hatta ilk doğalgaz akışı için tören düzenlendi.

Demirözü’nde haziran ayı içerisinde başlanan ve yaklaşık 6 ay içerisinde yapımı tamamlanan doğalgaz hattı işlemlerinin sonuna gelindi. Büyük coşkunun yaşandığı törende protokol konuşmalarının ardından hatta verilen ilk gazı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur birlikte tutuşturdular.

Törende halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu.