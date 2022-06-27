Demirözü Barajı tam doluluğa ulaştı

Bayburt’un Demirözü ilçesinde bulunan ve tarım arazisinin sulanmasında kullanılan 62 milyon metreküp kapasiteli Demirözü Barajı’ndaki su seviyesi yüzde yüze ulaştı.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi oldukça düşen Demirözü Barajı, eriyen kar suları ve yağan yağmurla tam doluluğa ulaştı.

Demirözü ilçesinde 113 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılan 62 milyon metreküp kapasiteli Demirözü Barajı’nda artan su seviyesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yörede çiftçilik yapan vatandaşlar, “Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle oldukça endişelenmiştik. Bu sene şükürler olsun yağmur da iyi yağdı, barajda doldu. Bu sene daha iyi mahsul alacağımızı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdiler.