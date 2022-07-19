Dede Korkut Şöleninde Elif Buse Doğan rüzgarı esti

26’ncısı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinliklerinin ilk gününde Elif Buse Doğan konseri geceye damgasını vurdu.

Son dönemlerde ’Samsak Döveci’ şarkısıyla ünlenen şarkıcı Bayburtluları şarkılarıyla eğlendirerek, gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece ilk önce Gaziantep halk oyunları ve Silifke halk oyunlarının gösteriyle başladı. Daha sonra sahneye yerel sanatçılardan Musa Küçük ve Sezai Seçen çıktı. Şarkılarını söyleyen ve geceye renk katan sanatçıların ardından Elif Buse Doğan sahne aldı.

Yaklaşık 1 saat süren konserde sahneden inen Doğan, minik hayranlarıyla ’Samsak Döveci’ şarkısını söyleyerek, fotoğraf çekildi. Bunun yanı sıra sahnenin bir yerinde ağlarken görülen küçük hayran, Elif Buse Doğan’a sarılamadığı için gözyaşı döktü. Tüm ikna çabalarına rağmen küçük hayran ağlamaması için ikna edilemedi. Daha sonra minik hayran gözyaşları içinde ailesinin yanına gitti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, konser alanını tıka basa doldurduğu gece, sanatçılara çiçekleri ve plaketleri verildikten sonra sona erdi.