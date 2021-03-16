Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu’dan

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

İkili iş birliğine yönelik görüşmelerin yapıldığı Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Bâbertî Külliyesinde yer alan Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi de Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu tarafından ziyaret edildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, muhtemel iş birliklerinin ele alındığı ziyarette ayrıca üniversitenin mevcut yerleşkeleri ve gerçekleştirdiği çalışmaları hakkında da Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu’ya bilgi verdi.

Kurumlar arası etkileşimlerin karşılıklı gelişim açısından önemli olduğunu vurgulayan Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Mete Yusuf Ustabulut’a, Bayburt Üniversitesine yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

20 Şubat 2020’de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 70’inin araştırmaya yönelik ya da tez hazırlıkları yapan öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ise; “Millet Kütüphanesi sahip olduğu tüm imkanlarıyla üniversitelerimizin istifadesine açıktır. Bu konuda üniversitelerimize sunacağımız desteklerle akademiye önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bâbertî Külliyesinde yer alan kütüphane ile birlikte kültür merkezini de ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Bayburt Üniversitesi Kütüphanesinin teknoloji, materyal ve içerik bakımından ülkemizin en üst seviye kütüphanelerinden biri olduğunu ifade etti.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun’a teşekkür eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Bayburt Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.