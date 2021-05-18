banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
İBB’den dezenfektan açıklaması
İBB’den dezenfektan açıklaması
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!

Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

Bayburt’ta çocukların çakmakla oyunu pazar yerinin bitişiğindeki arsada yangına neden oldu.

BAYBURT 18.05.2021, 08:36
Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

Bayburt’ta çocukların çakmakla oyunu pazar yerinin bitişiğindeki arsada yangına neden oldu.

Olay, Bayburt merkez Gençosman mahallesi pazar yerinin bitişiğindeki arsada meydana geldi. Yangını gören işyeri sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürüldü. Dumanların yükseldiği halk pazarında vatandaşlar tedirgin olurken, polis ekipleri olay yerine yaklaşmak isteyenleri uzaklaştırdı. Yangında bazı dükkânların cepheleri dumandan karardı.

Yangın mahallindeki bir vatandaş, “Demek ki çocuklar çakmakla uğraşırken orada köpükler vardı. Köpükleri yakıp kaçmışlar. Daha sonra alevler yükseldi. Bizde itfaiyeye haber verdik. Eski koltuklar vardı onlar yanmış. Yangından ondan dolayı çıktı” dedi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu