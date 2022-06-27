Çini seramikler Bayburtlu kadınların ellerinde hayat buluyor

Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezindeki kursiyer kadınlar Osmanlı ve Selçuklu desenlerini kullanarak tabak, vazo, bardak gibi farklı eşyaların üzerine çizimler, boyamalar, renklendirmeler yaparak geleneksel Türk el sanatı olan çini sanatını yaşatıyorlar.

Seramik boyama ve çini sanatının zor bir sanat olduğunu söyleyen usta öğretici Mediha Battal, çininin birçok aşamasının olduğuna değindi. Battal, çini sanatının ilk aşamasının desen çizimi olduğunu belirterek, en zor aşamanın ise fırınlama aşaması olduğunu kaydetti. Çini seramikler, desen çiziminin ardından iğneleme, kömürleme, boyama gibi farklı aşamalardan geçip, özel olarak hazırlanan çini fırınında yaklaşık bin derecede pişirildikten sonra ortaya çıkıyor. Battal, fırınlama işlemi yaparken dikkatli olunmasının altını çizerek, seramiklerin birbirine değmeden fırın içerisine koyulup, pişirilmesi gerektiğini, fazla ya da az pişmesi durumunda ise seramiklerin çatlayabileceğini söyledi.

Farklı illerden sipariş aldıklarını ifade eden Battal, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum, burada Osmanlı ve Selçuklu desenlerini kullanarak tabak, vazo gibi çeşitli ürünler üzerinde çalışmalarımız oluyor. Kurumlardan, farklı illerden sipariş alıp ürünlerimizi yapıyoruz. Çininin bütün aşamalarını Halk Eğitim Merkezi’nde yapmaktayız, sırlama ve fırınlama işlemini de burada yine kendimiz yapmaktayız" dedi.