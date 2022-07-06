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Çini Maçin Kalesi surlarındaki isimler temizlendi

Bayburt Kalesi surlarında başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Tarihi kale duvarları üzerine boyayla yazılan isimler kumlama yöntemiyle silindi. Temizlik çalışmalarında yapı elemanlarının hasar görmemesi için özel kum kullanıldı.

BAYBURT 06.07.2022, 10:09
Çini Maçin Kalesi surlarındaki isimler temizlendi

Bayburt Kalesi surlarında başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Tarihi kale duvarları üzerine boyayla yazılan isimler kumlama yöntemiyle silindi. Temizlik çalışmalarında yapı elemanlarının hasar görmemesi için özel kum kullanıldı.

Tarihi Milat’tan önce 3 binlere uzanan ve Dede Korkut hikayelerinde “Bayburt Hisarı” olarak yer alan tarihi Bayburt Kalesi Bayburt Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeler ile ihtişam dolu günlerine kavuşuyor. Tarihi yapıda son yıllarda uygulanan restorasyon, kazı, kurtarma çalışmalarıyla aynı zamanda kültürel mirasa da sahip çıkılıyor.

Yapıda orijinale uygun gerçekleştirilen bir dizi düzenlemeye son olarak üç kilometre uzunluğa yaklaşan ve yerleşim yeri olarak kullanıldığı dönemlerde güvenliği sağlayan kale duvarlarının temizliği eklendi. Özel yöntemle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları için özel kum tercih edildi. Yapı duvarlarını oluşturan taşların zarar görmemesi ve tarihi havasını kaybetmemesi için çalışmalar titizlikle yürütüldü. Kale duvarlarının bir kısmını kapsayan çalışmalar sonucunda boya ile çizilen figürler ve ziyaretçiler tarafından surlar üzerine yazılan isimler temizlendi.

Çalışmaların Bayburt Kalesi’ni tarihteki ihtişamlı günlerine kavuşturacak sürecin son halkası olduğunu ifade eden Vali Epcim, hep birlikte bu mirasın korunması gerektiğine vurgu yaptı. Vali Epcim, çalışmalara destek olanlara teşekkür ederek herkesi Bayburt Kalesi’ni görmeye davet etti.

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