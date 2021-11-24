Çini Maçin Kalesi Kültür Yolu projesinde sona doğru

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Çini Maçin Kalesi Kültür Yolu Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte milattan önce 3 binlere tarihlendirilen tarihi Çini Maçin Kalesi turizm açısından önemli uğrak noktalardan biri olma yolunda ilerliyor. Bayburt Valiliği’nce tarihi yapının eski ihtişamına kavuşturulmasına yönelik 2017 yılında başlatılan çalışmalarda üçüncü etap tamamlanmak üzere. Geçen dönemlerde yapılan kurtarma kazıları, onarımlar ve restorasyon projelerine ek olarak bugüne kadar kale surları aslına uygun şekilde çinilerle bezenip, ışıklandırıldı. Üçüncü etap çalışmaları kapsamında kaleye ulaşımın sağlandığı yaya yolu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ya (KUDAKA) sunulan Bayburt Kalesi Kültür Yolu Projesi ile elden geçirildi. Bir bölümü uçurum olan güzergahın yan kısımları dekoratif korkuluklarla çevrildi. Ziyaretçilerin şehri kuş bakışı izleyebileceği seyir ve oturma alanlarının da içerisinde yer aldığı projede Çini Maçin Kalesi’nde yaşamı anlatan, Dede Korkut ve Bayburt ilişkisini aktaran balbal sütunları dikildi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Cüneyt Epcim Bayburt Çini Maçin Kalesi Kültür Yolu Projesi’nin sonuna doğru yaklaşıldığını söyledi. Kalenin bu projeyle önemli destinasyon noktalarından biri haline gelmesinin beklendiğini belirten Vali Epcim, bu yönde önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Vali Epcim, proje kapsamında tarihi yapıda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bugün itibariyle Bayburt Kalesi’ni anlatan, şehir ve kale ilişkisini ön plana çıkaran ve Dede Korkut’un izlerinin yer aldığı sütunların kaleye yerleştirildiğini aktardı.

Çalışmaların Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan alınan izinle tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Vali Epcim, “Bayburt Kalesi’nin ihtişamına ihtişam kattığımızı değerlendirmekteyiz. Bu çalışmayla ilk defa Bayburt’ta Dede Korkut - Bayburt ve Bayburt Kalesi ilişkisini bir arada işlemiş olduk. Ayrıca Bayburt Kalesi’nde geçmişte yaşam nasıldı bunu anlattık. Kalede 800 yıl önce sergilenen çinilerin tematik anlamlarının neler olduğunu bu çalışma kapsamında sergilemiş olduk. Bu noktada 12 sütunda bunları anlatmış olduk.” diye konuştu.

Yapılan çalışmayla Bayburt’un kültürel ve tarihi derinliğini ön plana çıkardıklarını anlatan Vali Epcim, herkesi Bayburt Kalesi’ni görmeye davet etti.