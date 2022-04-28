Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ocağında ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, günü birlik geldiği memleketi Bayburt’ta akraba ziyaretinde bulundu, ilçe ve beldelerde esnafları dolaştı.

Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Söyleşisinin ardından baba ocağı Bayburt’un Aydıntepe İlçesi’ne hareket etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Bilgin, esnafları dolaştı, Kadir Gecelerini kutladı. Ziyaretleri esnasında vatandaşları dinleyen Bakan Bilgin, kendisine yöneltilen talepleri geri çevirmedi. Bir züccaciye dükkanında alışveriş yapan iki vatandaşa düdüklü tencere hediye etti. Toplam 690 lira tutarındaki alışverişi Bakan Bilgin nakit ödedi.

Daha sonra kendisine eşlik eden heyetle Aydıntepe Belediyesi’ne geçen Bakan Bilgin, burada Belediye Başkanı Haşim Şentürk’ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Başkan Şentürk’ün projelerini dinledi.

Bakan Bilgin, doğduğu topraklarda bulunmanın heyecan verici olduğuna değindi. Göreve gelmeden önce de Bayburt’la bağlarını koparmadığına vurgu yapan Bilgin, dünyanın her yerinde konferanslar vermesine rağmen en heyecan duyduğu anların doğduğu topraklarda yaşandığını anlattı. Heyecanını bir deyimle paylaşan Bakan bilgin, “Dilim dolaşıyor. Bu heyecan verici bir şey. Hatıralarımız, dostluklarımız hafızalarımızda canlı. Bu havayı hissetmek çok güzel bir duygu.” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında yatırımlara yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Bayburt’ta yürütülen projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip edildiğini anlattı. Bilgin, var olan sorunların çözüleceğinin bundan kimsenin de şüphe duymaması gerektiğini dile getirdi.

Aydıntepe’de Belediye tarafından yapılan sosyal tesis dışında bir tesis de kendilerinin yapacağı bilgisini paylaşan Bilgin, “Bakan Bey’den sözünü aldım. Murat Bey sağ olsun. ‘Ne kadar gerekiyorsa Doğduğun yere bir tesis kazandıracağız.’ dedi. İnsanlarımızın da ihtiyacı var. Ona da anlattım.” şeklinde konuştu. Bakan Bilgin bunun dışında sivil bir kuruma bir tesis daha yaptırılacağının da müjdesini paylaştı.

Memleketinin hangi sorunu varsa takipçisi olduklarının altını çizen Bakan Bilgin: “Gümüşdamla barajı başta olmak üzere üzerimize düşen her konu bizim işimizdir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Şentürk burada Bakan Bilgin ile beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Şentürk, “Aydıntepe’den bir bakan çıkarmamız bizim için çok onur verici bir durum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.” dedi.

Şentürk, sosyal tesis, çağrı merkezi, su isale hattı, doğal gaz altyapısı ve öğretmen evi için Bakan Bilgin’den destek istedi.

Başkan Şentürk’ün değerlendirmeleri üzerine Milletvekili Fetani Battal Aydıntepe’de doğmuş, büyümüş ve havasıyla şekil bulmuş bir insanın doğduğu topraklara Bakan olarak gelmesinin çok güzel olduğuna vurgu yaptı. Milletvekili olarak hem Bayburt hem de Aydıntepe adına gururlu olduğunu kaydeden Battal, “Rabbim kolaylıklar versin, yar ve yardımcınız olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.” ifadelerini kullandı.

Aydıntepe Belediyesi’nin ardından Bakan Bilgin ilçede ikamet eden akrabalarını ziyaret etti. Aile yakınlarıyla hasret giderdi.

Bakan Bilgin, daha sonra Arpalı Belediyesi’ne geçti. Burada da Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile görüşen Bakan Bilgin, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Polattimur ve kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından programına devam etmek üzere beldeden ayrıldı.

Bakan Bilgin’e, Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile diğer ilgililer eşlik etti.