BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BUMER) sahip olduğu donanım ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, ülkemizin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşla birlikte üçüncü şahısların da ihtiyaçlarına yönelik birçok analiz ve ölçüm hizmeti sunuyor. Bu kapsamda BUMER 2020 yılında toplamda 1126 analiz ve ölçüm çalışması gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi içerisinde yer alan ve yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alana sahip olan BUMER; 5 adet analiz, 5 adet araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 10 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu, dinlenme odası, çalışma ofisleri ve diğer birimleri ile yerel ve ulusal alanda önemli çalışmalara imza atıyor.

Merkezi araştırma laboratuvarı, sahip olduğu teknolojik olanakları ile ülke ve bölgede faaliyetlerine devam eden diğer yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılıyor. Merkezde ayrıca laboratuvar hizmetleri kapsamında, sanayi ve üniversiteler arası iş birliğinin sağlanması ve ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamaya yönelik önemli çalışmalar da yürütülüyor.

Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi gibi birçok yükseköğretim kurumuna da bu doğrultuda hizmet verildi.

Türkiye’nin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik analiz ve ölçüm faaliyeti gerçekleştiren, ülkemizin en modern laboratuvarlarından birisi olan BUMER 2020 yılında toplamda 1126 analiz ve ölçüm çalışması yaptı.

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında, Yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kurumlara yönelik gerçekleştirilen analiz ve ölçüm çalışmaları ile birlikte korona virüs (Covid-19) salgınına karşı da çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, kendi imkanları ile dezenfektan üretimini gerçekleştirmesinin yanı sıra Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü arasında önemli bir protokol de imzalandı. Bu protokolle, BUMER bünyesindeki bazı önemli cihazlar Bayburt Devlet Hastanesinin kullanımına sunularak pandemi sürecine de önemli bir destek sağlandı.