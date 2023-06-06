Birlikte sanat yılsonu karma resim sergisi Tarihi Bedestende misafirlerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görsel sanatlar öğretmenlerinin katkılarıyla düzenlenen ’Birlikte Sanat’ yıl sonu birinci karma resim sergisinde, öğrencilerin birbirinden renkli çalışmaları yer aldı.

Bayburt’taki görsel sanatlar öğretmenlerinin hazırladığı karma resim sergisi, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla açıldı. Açılış töreninin ardından misafirler sergideki birbirinden değerli eserleri inceledi. Öğrencilerin elinde hayat bulan desen-karakalem, illüstrasyon, nokta-çizgi, kuru boya, pastel boya ve geleneksel Türk sanatları alanındaki eserler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Tarihi Taşhan’da gerçekleşen ’Birlikte Sanat’ temalı karma resim sergisi, öğrenci ve öğretmenlere takdim edilen belge töreniyle sonlanırken, serginin akşam saatlerine kadar halka açık olacağı öğrenildi.