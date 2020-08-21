Bin 200 kişilik öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor
BAYBURT VALİSİ CÜNEYT EPCİM, YAPIMINA DEVAM EDİLEN BİN 200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımına devam edilen bin 200 kişilik öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.
Bayburt - Demirözü güzergahı Ağlar Baba Öğrenci Yurdu yanında geçen aylarda yapımına başlanan yurt inşaatında önemli mesafe kat edildi. Çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkilileriyle görüşen Vali Epcim, inşaat alanını dolaştı. Proje üçü barınma amaçlı, sosyal tesisler ve idari kısımlarla birlikte toplam 5 blok halinde inşa edilecek. Her blokta 139 odanın yer alacağı yurtta, toplam bin 242 öğrenciye barınma imkanı sağlanacak. Proje, yerleşke içerisindeki spor tesisleri ve sosyal yaşam noktalarıyla da geniş bir alana sahip olacak.
Çalışmaların başta Bayburt olmak üzere öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, pandemi sürecindeki zorluklara rağmen Bayburt’ta devasa bir yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Epcim, 56 milyon yatırım tutarına sahip projenin tamamlanmasıyla öğrencilerin zaman zaman yaşadığı barınma sorununun çözüme kavuşacağını bildirdi.
Yeni kurulan üniversiteler dikkate alındığında, tercihler arasında Bayburt Üniversitesi’nin sürekli yükseldiğini vurgulayan Vali Epcim, “Yeni kurulacak fakültelerle birlikte üniversitemiz öğrenci sayısı mevcut 14 bin rakamının üzerine çıkacak. Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla çıtasını sürekli yükselten üniversitemizin, yükseköğrenim hayatına yeni başlayacak gençlerimiz arasında tercih edilebilirliği önemli oranlara yükselmiş vaziyette. Mevcut sayıya yeni gelecek öğrenciler eklendiğinde bu artış doğrudan barınma ihtiyacına yansıyacak. İşte bu yatırım yeni gelecek gençlerimizin barınma problemlerini ortadan kaldırmakla birlikte mevcut öğrencilerimizin taleplerini de karşılamış olacak.” diye konuştu.
İncelemeleri esnasında Vali Cüneyt Epcim’e, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse ile Şube Müdürü Şerif Bayram eşlik etti.
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