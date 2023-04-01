Bilek güreşi müsabakalarında Bayburt adını Türkiye finallerine yazdırdı

Okul sporları dahilinde Ardahan’da yapılan bilek güreşi müsabakalarında Bayburt’u temsil eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yunus Emre Yılmaz 45 kiloda sol kol bölge birincisi, Berat Canpolat 70 kiloda sağ kol bölge ikincisi olarak Bayburt’u Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazanırken Yiğitcan Dursun ve Mehmet Emin İpek yarışmaları dördüncü olarak tamamladı.

Bayburt Lisesi öğrencilerinden Ebubekir Mutlu 60 kiloda sağ ve sol kol bölge birincisi, İsmail Hakkı Saka 75 kiloda sol kol bölge ikincisi, Ömer Faruk Kiki ise artı 75 kiloda sol kol bölge ikincisi olarak isimlerini Türkiye finallerine yazdırmayı başardılar.

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Talip Polat 50 kiloda sağ kol bölge birincisi olarak Türkiye finallerine çıkarak Bayburt’u temsil etmeye hak kazanırken Şükrü Doğukan Dindar yarışmaları 5. olarak tamamladı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Melisa Okumuş, 45 kiloda bölge birincisi, Hacer Zengin 60 kiloda bölge üçüncüsü, Nursena Okumuş ise 50 kiloda bölge üçüncüsü oldu.