Beslenme ve Diyetetik öğrencileri beyaz önlük giydi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün yeni öğrencileri için geleneksel hale gelen beyaz önlük giyme töreni ve diyetisyenler ile söyleşi programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Engin Şahin’in açılış konuşması ile devam etti. Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilere beyaz önlüğün yapacakları kutsal mesleğin nişanesi olduğunu ve meslek hayatları boyunca taşıyacakları bu önlüğün sorumluluğuyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Çağımızın en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezitenin Beslenme ve Diyetetik bölümünün önemini daha da artırdığına değinen Rektör Türkmen, öğrencilere Bayburt Üniversitesinin vermiş olduğu kaliteli eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları gerektiğini söyledi ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilere önlükleri Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahir Kadakal, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı da olan Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül tarafından giydirildi.

Beyaz önlük giyme törenin ardından, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nden Dyt. Gülsüm Tan ve Dyt. Ethem Ünlü, Beslenme ve Diyetetik alanları üzerine söyleşi gerçekleştirerek öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Etkinlik Dyt. Tan ve Ünlü’ye teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.