Beşiktaş şehidi Bayburt’ta yad edildi

İstanbul Beşiktaş’ta 39’u polis 47 vatandaşın şehit olduğu bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Bayburtlu şehit Hamit Şahin sene-i devriyesinde unutulmadı.

Bayburt Yakutiye Camisinde şehit Hamit Şahin adına mevlidi şerif okunarak dualar edildi, ardından Cuma namazı kılındı. Namaz çıkışı Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hamit Şahin anısına cami bahçesinde namazdan çıkanlara helva dağıttı.

İstanbul Beşiktaş’ta, 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 39 emniyet mensubu şehit olmuş, 8 vatandaş ise hayatını kaybetmişti. Yapılan saldırıda bomba yüklü araç kullanılmış ve çevik kuvvet ekiplerine yönelik saldırı gerçekleşmişti. Patlamada Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin şehit olmuştu. Hain terör saldırısının 6’ncı yılında şehit Hamit Şahin unutulmayarak dualarla anıldı.

Devletin, milletin daima yanlarında olduğunu bildiren şehit Hamit Şahin’in babası Yılmaz Şahin, "2016 yılında Beşiktaş’ta şehit olan Hamit Şahin oğlumun ve tüm şehitlerin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından mevlidi şerif düzenlendi, hepsine teşekkür ederiz. Devlet erkanına, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ederim. Tüm Beşiktaş şehitleri ailelerinin başı sağ olsun, kederli ailelere baş sağlığı diliyorum. Bayburt İl Emniyete Müdürlüğüne, Hamit’in arkadaşı Rıdvan komiserimize desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Milletimiz, devletimiz yanımızda Allah hepsinden razı olsun, herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Yakutiye Camii imamı Enis Aslan ise, anma gününde emeklerini esirgemeyenlere teşekkür ederek, "Bugün 2016 yılında İstanbul’daki menfur saldırıda hayatını kaybeden Hamit Şahin şehidimizin anma günüydü. Bu merasimi tertip eden başta emniyet müdürümüz ve teşkilatına göstermiş oldukları ahde vefadan dolayı teşekkür ediyorum. Şehidimizin babası Yılmaz kardeşimize rabbim sabır versin. Camimizden de söylediğimiz gibi konu vatan, din mukaddesat olunca, birlik beraberlik olunca rabbim bu milletten şehadet duygusunu eksik eylemesin inşallah. Herkese teşekkür ederim, eksik olmayın" ifadelerini kullandı.