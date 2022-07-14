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Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli’nin acı günü

Bayburt Belediye Başkanı Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin teyzesi Kadriye Artar hakka yürüdü.

BAYBURT 14.07.2022, 22:48
Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli’nin acı günü

Bayburt Belediye Başkanı Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin teyzesi Kadriye Artar hakka yürüdü.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın’ın katıldığı cenaze namazının ardından Kadiriye Artar son yolcuğuna dualarla uğurlandı.

Başkan Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve aile yakınlarına başsağlığında bulundu.

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