Bâbertî Külliyesinde bulunan sinema salonunun açılışı yapıldı

Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde bulunan sinema salonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılış Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından yapıldı.

Gösterimi yapılan ilk film "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" beğeni toplarken çocuklar için ise "Arslan Hürkuş Kayıp Elmas" izleyiciye sunuldu.

Açılışa katılan Vali Cüneyt Epcim “Şehrimizde önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz kültür merkezi ve sinema salonu eksikliğinin kapanmasını sağlayanları tebrik ediyoruz. Ayrıca "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" mottosuyla açılış yapılması da gurur verici. Bu vesileyle sinema salonunun Bayburt’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Vali Epcim’in ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise “Şehrimizde şu ana kadar bir ihtiyaç olarak gördüğümüz böyle bir sinema salonunun açılması vesilesiyle başta emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.