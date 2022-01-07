BAYUSEM kurslarında başarılı olanlara sertifikaları verildi

BAYUSEM tarafından, döküm tasarım prensipleri ve elektrikli makina otomasyonları ile ilgili düzenlenen eğitimlerde başarılı olanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

BAYUSEM bünyesinde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden aynı zamanda yüksekokul müdürü Doç. Dr. Murat Çolak tarafından verilen ‘Teorik ve Uygulamalı Döküm Tasarım Prensipleri’ ile Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Teber tarafından verilen ‘Teorik ve Uygulamalı Temel Seviye S7-200 Programlanabilir Lojik Kontrolür (PLC)’ kursları başarılı bir şekilde tamamlandı. Eğitimlerde başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları ise düzenlenen törenle verildi.

Dede Korkut Külliyesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Çolak, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Topyay, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Program sertifikaların takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.