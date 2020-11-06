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Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

BAYBURT 06.11.2020, 11:40
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Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Yağmur yağışıyla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü bölgede Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünün etrafındaki dağlara kar yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan zeminde vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışlara dikkat çekildi.

Kuvvetli yağış uyarısında; “Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun’un doğu ilçeleri ile Trabzon ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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