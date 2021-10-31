Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürecek

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı olarak devam edecek.

Kar yağışı Bayburt’un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Trabzon sınırındaki köy ve yaylaların tamamen beyaza büründüğü kentte, bugün de kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bayburt merkezde havanın çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağı kaydedildi.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı 6 derece olarak kaydedilirken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise 15 derece olması öngörülüyor.