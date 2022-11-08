Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü Bayburt şehir merkezinde görülen yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Bayburt - Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhına mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan hafif kar yağışı sabaha araziyi beyaz örtüye büründürdü.

Kar yağışı Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan köy ve yaylalarda da etkili oldu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Bayburt merkezde yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı hafta boyunca etkisini sürdürecek, hafta sonunda yağmurlu ve karlı hava yerini bulutlu havaya bırakacak.