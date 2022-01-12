Bayburt’un yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü

Bayburt’un yüksek kesimleri yağan karla yeniden beyaza büründü.

Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini yeniden göstermeye başladı. Karın daha çok etkili olduğu Kop Dağı geçidinde bulunan kayak merkezini adeta beyaz örtü sardı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve il özel idaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları neticesinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken dik yokuşlarda bazı araçlar patinaja düştü.

Kuraklık nedeniyle karın daha çok yağmasını dileyen Bayburtlular, “Kar berekettir. Son yıllarda kuraklık oldukça kendini hissettiriyor. Eski kışlar yok. Kar yağsın” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bayburt için meteorolojik uyarıda, “Çığ uyarısı: Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” Bilgilendirmesi yapıldı.