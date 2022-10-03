Bayburt’un yeni Emniyet Müdürü Nihat Uzun

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur Bilecik Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine de Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun atandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı görevinde bulunan Nihat Uzun Bayburt’un yeni emniyet müdürü oldu.

Hafta içinde Ayhan Bodur’un uğurlanacağı ve Nihat Uzun’un ise ildeki görevine başlayacağı öğrenildi.